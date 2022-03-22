發展局倡精簡城規程序　改城規會邀公眾申述　狄志遠批篩選討論不能接受 (17:24)

立法會議員陳學鋒稱，書面申述對「讀書少」的申述者不公平，他們或需要「面對面」表達感情和看法，才較完整，並建議只取消公營房屋項目的申述會，保留公眾監察私人發展商的渠道。立法會議員江玉歡則擔心，市民未能就其他申述者的意見作出回應。

立法會議員洪雯指出，政府修訂條例，但未有協調不同部門之間常向項目申請人給予不同甚至矛盾的意見，反而由項目申請人推動部門協調。她建議成立一個項目辦公室，讓各部門在「同一把大傘」下審批規劃申請。

發展局長黃偉綸表示，公眾陳述以書面為主，當城規會委員認為有需要時，便會邀請相關的人表達意見，現時環評審批亦使用書面意見，在程序公義上並無問題。

發展局常任秘書長甯漢豪補充，邀請準則由城規會在秘書處協助下訂定，但舉例若委員對某個很多人提出的意見感興趣，可對相關的人發出邀請；或邀請受影響樓宇的業主立案法團代表，可代表所有居民意見。