新冠疫情｜多190患者公院離世　曾接受移植42歲漢已打3針疫苗 (16:42)

昨日（21日）離世者當中，104人來自院舍，111人無新冠疫苗接種紀錄，46人打了一針，31人打了兩針，兩人打了3針。其中176人為65歲以上的長者。

5名昨日離世的較年輕死者資料：

．42歲男病人，已接種3針新冠疫苗，本身有嚴重心臟病，曾做移植手術。3月初開始發燒，新冠檢測呈陽性，在3月20日到博愛醫院急症室求醫，當時發燒氣促，入院當晚已不清醒，搶救無效，至3月21日凌晨離世

．54歲男病人，沒有任何新冠疫苗接種紀錄；患癌症，且有腦出血紀錄。在3月6日下午發燒氣促到聯合醫院急症室求醫，檢測陽性，照X光證實有肺炎，隨後入院，情況惡化延至3月21日離世

．55歲男病人，已打兩針新冠疫苗，在去年11月接種第二針；有高血壓及糖尿病。2月底快測陽性，3月8日到瑪嘉烈急症室求醫，有肚痛、肩膊痛、血糖高，照X光證實有肺炎，腎功能差。他及後情況穩定轉往復康及療養設施，3月15日深喉唾液樣本CT值已達30（即病毒量較低），惟3月21日不清醒，搶救無效離世

．56歲女病人，打了兩針新冠疫苗，殘疾、住院舍，3月6日到瑪嘉烈醫院急症室求診，當時已發燒兩日、血壓低，照X光證實有肺炎，要用抗生素及類固醇，情況穩定好轉後轉到北大嶼山醫院香港感染控制中心，惟情況惡化，3月11日開始需要高濃度氧氣，3月21日離世

．60歲女病人，已打一針新冠疫苗，院舍院友，本有高血壓及糖尿病；3月20日到屯門醫院急症室求醫，檢測陽性，有氣促，照X光證實有肺炎，入院後獲處方類固醇及抗病毒藥瑞德西韋，醫護為其插喉及使用強心針，但她情況持續惡化，最後不治

另外，由於數據滯後，醫管局公布在3月7日至3月20日死亡個案有48宗，除早前公布的8歲女童資料，其餘47名死者年齡介乎62至102歲。

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