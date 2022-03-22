梁卓偉指動態清零屬「中轉站」 本港須選抗疫路向 (15:26)

截至昨日，本港第五波錄得的新型冠狀病毒感染人數近105萬。香港大學推算，截至3月20日，本港染疫人數已達440萬人，若社交距離措施及市民社交水平維持現狀，兼有足夠口服藥及較寬鬆地向病人處方，預計4月底每日感染人數會少於1000人，至4月21日總感染人數估計約450萬人，死亡人數8383人。港大又預計，逐步放寬社交距離措施，加上市民抗疫疲勞、增加出行等，會出現第六波疫情，假設到6月1日各項措施已全面放寬，且口服藥覆蓋率達80%，預計第六波疫情會在6月初見頂，至6月30日染疫人數會增至逾660萬，死亡人數增至9476人。

港大醫學院最新研究分析顯示，若採取「動態清零」，要在每日染疫個案跌至低三位數時實行全民檢測，但3輪全民檢測亦不足夠，並要準備每發現一宗個案，都可能要追蹤高達100名接觸者，另因大量人已染疫，部分人在全民檢測中仍會驗出陽性，而且難以長期保持零個案，同時亦要對入境者、機組人員等採取更有效措施，防止走漏個案。

至於讓新冠病毒走向風土病則有兩個先決條件，包括70歲或以上長者兩針疫苗接種率達90%、有足夠口服藥，以及較寬鬆地向70歲以上、有嚴重長期病患或免疫缺陷等患者處方口服藥。