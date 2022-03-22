93歲翁28年前行賄後潛逃 返港認罪判囚三年 (14:14)

被告伍業寰時任已結業的時輝工程有限公司（時輝）工地總管。辯方求情指，拓展署工程督察挑剔，導致工程延誤，被告在僱主同意下行賄只為了公司利益，好讓工程順利完成。事發後他遭解僱，不能在行業立足，他一度以為公司不為他聘請律師打官司，於是在年屆退休之時離港。辯方又說，被告年老體衰，不獲7名子女協助，望法庭輕判。

案情指，時輝於1993年獲青衣公園建造項目的總承建商分判，負責施行建造工程及管理工地，而被告負責監督該工程。

案發時為1994年2月至9月，被告向時輝東主提議，兩度向拓展署人員分別提供每月1萬元及7000元的賄款，作為對時輝在該工地進行寬鬆檢查及不帶來任何麻煩的誘因或報酬。被告亦以相同目的，無合法權限或合理辯解，6次向工程督察提供賄款1萬元，以及向監工提供賄款7000元。