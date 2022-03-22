格鬥教練及女助理涉煽動被捕　涉成立自衛軍抹黑防疫政策 (11:26)

李桂華稱，武館自2020年初起為活躍團伙，被捕男教練亦具外國背景。武館被指稱於網上鼓吹建軍，籌辦港獨武裝力量「黑武士軍團」以反抗政權，又提及「成立自衛軍向共匪討債」等，並邀請網民到「集英揚武堂」 參加「殺鬼敢死隊」訓練班。課程中又會向「義士」進行拜祭儀式，另有帖文曾稱要哀悼「梁健輝義士」。

兩人又涉抹黑政府防疫政策，有關武館帖文被指稱慫恿市民杯葛防疫措施。李桂華引述內容，如稱新冠疫苗未經藥物註冊、會消滅抵抗力，而「安心出行」會收集使用者大數據，市民使用後會被操控。李桂華形容行為不負責任，會加重防疫工作及傳播風險，「對香港人唔住」。

警方昨日（21日）以法庭手令，分別於尖沙嘴、沙田及馬鞍山執法並發現大量攻擊性武器。當中包括1支氣槍、2把斧頭、3把劍及6把開山刀，全部經已開封，另有8把弩及30支鋼頭箭。而武器有使用痕迹，將再進行DNA或指模檢查，調查武器是否與非法活動有關，被捕者或涉無牌管有槍械。

另外，現場發現現金港幣38萬元、與反修例事件相關的刊物，以及男教練的手寫筆記。筆記列有創辦拳館的政治背照及主張，提及要「光復香港」、「革命建軍」等。

李桂華形容，涉事帖文及課程造就及蔓延仇恨，引起市民憎恨及煽動他人使用暴力。而武館專頁及課程有相當數量追蹤者及參與者，有一定影響力，警方現時已掌握部分報名者身分，調查是否參與非法活動。

警方國安處現時會與律政司相討控罪，不排除以國安法起訴。另會跟進武器與過往非法事件是否有關，及被捕人是否與激進組織是否有關。

上周日，國安處臥底探員以學員身分參與活動，於尖沙嘴一共享活動空間舉行的「殺鬼隊訓練班」拘捕兩人；同場3男1女學員涉嫌違反限聚令，遭發出定額罰款通知書。