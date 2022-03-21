新冠疫情｜400內地援港醫護今起亞博工作　李立業：感動有內地醫護稱「心急」助病人 (19:11)

李立業表示，內地醫護抵港前，只由約20名本地醫生、100名護士及支援人員照顧病人，人手相等於照顧6個老人科病房，較為吃力。內地醫護熟習流程後現已開始參與處方藥物、巡房等工作，每人每天在亞博「紅區」內工作4小時，包括巡房、臨床程序等接觸病人工作，並配合閉環管理，之後可提供中醫診症服務，另有部分內地醫生亦已能獨立巡房。本港醫護工時則為每更8至9小時，交替在「紅區」及處理文書的「綠區」工作，每2至3小時轉區一次。他承認，內地及本地醫護整體工時有分別，相信在協同模式下，「大家比較舒服」是大前提，但亦不排除會繼續商討。

醫管局經理（護理）林彩霞亦稱，內地護士已熟悉工作流程，日常負責工作與本地護士無差別，除抹身及換片等護理工作外亦有打針派藥，形容「大家思想幾一致」。

上周在一日內有3名長者在亞博內由社署負責的隔離設施離世，被問到是否與人手不足有關，李立業稱不便評論社署展館人手是否足夠，據他了解社署有自己的照顧隊，醫管局目前每日派3至4名醫生到社署展館支援，暫未知日後會否有內地醫護到社署展館提供協助。

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