新冠疫情｜旅發局料下半年旅客數字顯著增長　擬斥6.09億元復蘇旅遊業 (19:56)

旅發局總幹事程鼎一今日（21日）於網上發布會公布2022/23年度工作計劃，稱來年圍繞三大重點策略制訂工作計劃，包括預算6.09億元刺激旅遊業復蘇、1.56億元以文塑旅連接大灣區、1.13億元辦大型活動及慶祝香港特區成立25周年特備節目。旅發局將檢視全新旅遊品牌，競投高端會議協助，打造香港成為大灣區及國際會展中心，並協助郵輪復甦，而原定今年初推出「賞你遊香港」和「賞你住」因第五波疫情而推遲，待疫情紓緩就會重推。

對於多個國家採「與病毒共存」並恢復旅遊，香港仍堅持「動態清零」會否失去復甦旅遊的先機，程鼎一稱不覺得失去先機，指出其他採取「與病毒共存」的國家與本港情況不同，相信日後任何地區的旅客均希望到訪公共衛生有信心的地方。程鼎一表示，政府下月起取消英、美等9個國家的航班熔斷機制，對開放城市是好的第一步，尤其香港是國際旅遊城市，恢復航班尤其重要。

至於有郵輪公司已分別結業或已移往新加坡，程鼎一認為香港及亞洲郵輪市場有潛力。

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