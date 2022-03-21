新冠疫情｜多179患者公院離世　第五波累計5906人死亡 (16:40)

另外，由為數據滯後，呈報在3月15日至3月19日死亡個案有43宗，年齡介乎14至101歲。其中14歲男童因由高處墮下，3月16日送到伊利沙伯醫院急症室後證實死亡，檢測後發現陽性。

醫管局指出，以下兩宗死亡個案或與本身疾病有關：

．44歲院舍男病人，因血糖低入院，檢測陽性，CT值高（即病毒量低），第12日快測陰性後轉回護老院療養，至3月20日發現他不省人事，急救後離世。

．57歲男性，沒有接種新冠疫苗，行動不便，有心臟病。2月8日因心肌梗塞接受通波仔手術，當時已發現陽性，之後轉送傳染病中心及內科，3月13日轉到瑪嘉烈醫院荔景大樓接受復康治療，CT值升高，3月19日因血壓急跌轉往內科，情況轉差，之後離世。

另外3宗死亡個案：

．56歲男性，已打兩針疫苗，因腎病要洗肚，3月2日因氣促腳腫到瑪嘉烈醫院急症室，入院後檢測陰性，3月4日檢測陽性，治療期間情況轉差，至3月20日過身

．58歲男性，沒有接種疫苗，有肝硬化，3月15日到明愛急症室，頭暈氣促，有肺炎，隨後入院，檢測呈陽性，後來情況轉差，3月20日下午離世

．58歲男病人，有糖尿、中風，3月3日到將軍澳急症室，快測陽性，有咳及進食情況差，有肺炎，入院後情況轉差，3月20日過身

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