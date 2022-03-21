7歲女童泳池遇溺亡　泳池承辦商及救生員涉假口供控誤導警罪准保釋　啟勝涉違泳池規例 (12:16)

去年9月22日，7歲女童於馬鞍山帝琴灣會所泳池游泳期間遇溺身亡，警方經調查後，發現泳池負責人及救生員涉向警方提供假口供，隱瞞事發時只有一名救生員當值。該3名男子各被控一項誤導警務人員罪，涉事的啟勝物業管理公司亦被票控，兩宗案件今（21日）於沙田裁判法院提堂。辯方要求押後案件至5月4日再訊獲准，以待索取文件及提供法律意見，3名被告獲准保釋。
被告朱禮言（25歲）報稱救生員。控罪指稱，他於2021年9月22日，在沙田馬鞍山西沙路533號帝琴灣凱琴居會所明知地作出虛假的陳述，即同日與次被告戴翔為帝琴灣凱琴居游泳池主要救生員；及於同日大約下午5時40分要求戴前往游泳池泵房作檢查，以誤導女偵緝警員袁可欣。
被告戴翔（20歲）報稱救生員。控罪指稱，他於2021年9月23日在馬鞍山警署明知地作出虛假的陳述，即2021年9月22日大約下午5時30分到達帝琴灣凱琴居游泳池；及於同日大約下午6時10分按首被告朱禮言指示前往泳池泵房加漂白水，以誤導偵緝警員池俊偉。
被告莫肇毅（28歲）報稱游泳池服務承辦商。控罪指稱，他於2021年9月23日在馬鞍山警署明知地作出虛假的陳述，即被告朱禮言及戴翔於2021年9月22日下午5時至9時於帝琴灣凱琴居游泳池工作，以誤導偵緝警員鍾雄。
另一被告啟勝物業管理公司則被票控違反泳池規例，即於2021年9月22日安排少於兩名救生員當值。
控方不反對3名被告保釋。他們獲准以2000元保釋候訊，不得離港，須交出所有旅遊證件、居住報稱住址、每周到警署報到一次。