政府提供數據 兩款疫苗均有效減低死亡 (22:49)

政府又透露一些新數據，指現時約八成的80歲或以上長者已接種克爾來福（科興）疫苗，約兩成則接種復必泰疫苗。初步分析的3 837宗80歲或以上長者死亡個案中（佔所有死亡個案逾七成），約74％（2 837宗）個案未有接種疫苗，受感染後的死亡率高達15％。已完成接種兩劑新冠疫苗的80歲以上人士死亡率為2.62％，而接種一劑則為5.59％。另外，就該年齡組別而言，已接種一劑科興疫苗的死亡率為5.83％，已接種一劑復必泰疫苗的死亡率為3.44％。已接種兩劑科興及復必泰疫苗的死亡率分別降至2.95％及1.51％。

政府強調，分析死亡患者接種疫苗種較為複雜，需要探討每宗死亡個案的個別情況，例如死者年齡及長期病記錄等，此外，亦要考慮較多長者接種科興疫苗的因素，不應隨便下定論。政府指有傳媒聲稱分析從醫院管理局所得的數據而對死亡個案「作出誤導性報道，政府發言人表示遺憾」。政府強烈呼籲仍未接種疫苗的市民盡早接種疫苗，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者等。

政府未有點名回應哪一傳媒報道。明報今日就報道，取得醫管局就當中5167宗個案的分析，顯示逾七成人沒打針，而曾打針的1486名死者中，1292人打科興，佔87%；184宗打復必泰，佔12%。報道亦列明，有關數據未就較多長者打科興，以及長者死亡風險較高等作年齡因素調整。報道指，港大專家何栢良另引述醫學期刊表示，基於醫學實證，強烈建議所有長者選打復必泰。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，分析上述數據要考慮科興要打三針才算完成接種等，呼籲打科興者盡快打第三針。報道也引述劉宇隆亦稱，分析時要考慮其他干擾原因，如不同年齡層打兩種針的比例、何時打針等，年紀愈大，染疫後死亡率愈高，而長者多數打科興，在統計學上要作「回歸分析」，不能簡單對比死者打兩種針數目。