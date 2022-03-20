政府提供數據 兩款疫苗均有效減低死亡 (22:49)

政府今晚發新聞稿回應有關2019冠狀病毒病死亡個案的報道，指本港提供的兩種新冠疫苗均對於減低染病後重症和死亡情況高度有效，而且安全。政府指根據衞生署衞生防護中心掌握初步數據分析，第五波疫情的首5435宗死亡個案中，約88.3％的未有接種兩劑新冠疫苗。已接種至少兩劑新冠疫苗患者的死亡率為0.09％，而接種一劑或未有接種的則分別為0.7％及2.58％，顯示接種疫苗絕對有助降低死亡率。
政府又透露一些新數據，指現時約八成的80歲或以上長者已接種克爾來福（科興）疫苗，約兩成則接種復必泰疫苗。初步分析的3 837宗80歲或以上長者死亡個案中（佔所有死亡個案逾七成），約74％（2 837宗）個案未有接種疫苗，受感染後的死亡率高達15％。已完成接種兩劑新冠疫苗的80歲以上人士死亡率為2.62％，而接種一劑則為5.59％。另外，就該年齡組別而言，已接種一劑科興疫苗的死亡率為5.83％，已接種一劑復必泰疫苗的死亡率為3.44％。已接種兩劑科興及復必泰疫苗的死亡率分別降至2.95％及1.51％。
政府強調，分析死亡患者接種疫苗種較為複雜，需要探討每宗死亡個案的個別情況，例如死者年齡及長期病記錄等，此外，亦要考慮較多長者接種科興疫苗的因素，不應隨便下定論。政府指有傳媒聲稱分析從醫院管理局所得的數據而對死亡個案「作出誤導性報道，政府發言人表示遺憾」。政府強烈呼籲仍未接種疫苗的市民盡早接種疫苗，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者等。
政府未有點名回應哪一傳媒報道。明報今日就報道，取得醫管局就當中5167宗個案的分析，顯示逾七成人沒打針，而曾打針的1486名死者中，1292人打科興，佔87%；184宗打復必泰，佔12%。報道亦列明，有關數據未就較多長者打科興，以及長者死亡風險較高等作年齡因素調整。報道指，港大專家何栢良另引述醫學期刊表示，基於醫學實證，強烈建議所有長者選打復必泰。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，分析上述數據要考慮科興要打三針才算完成接種等，呼籲打科興者盡快打第三針。報道也引述劉宇隆亦稱，分析時要考慮其他干擾原因，如不同年齡層打兩種針的比例、何時打針等，年紀愈大，染疫後死亡率愈高，而長者多數打科興，在統計學上要作「回歸分析」，不能簡單對比死者打兩種針數目。