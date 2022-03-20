新冠疫情｜港增14149陽性　包括5876核酸檢測、8273快測個案 (16:36)

昨日再多兩間安老院舍爆疫，涉及15名院友及兩名員工，張竹君認為近日院舍爆疫情況似乎有回落迹象。過去兩周錄得190宗院舍個案，包括68間殘疾人士院舍及122間安老院舍，涉及4283名（4.6%）院友及1132名（2.8%）員工。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第五波疫情累計5683宗死亡個案，年齡介乎11個月至112歲，當中六成為院舍院友，九成死者沒有接種新冠疫苗。

張竹君：打科興或復必泰均大減死亡率

張竹君表示，留意到傳媒報道染疫死亡者接種疫苗的情況有誤導，希望澄清，稱社區中的長者接種科興及復必泰疫苗，分別佔八成及兩成，與80歲以上新冠患者接種情況相若。在逾5000宗死亡個案中，80歲以上死亡個案佔3837宗，當中74%、即2837宗個案未曾打針。

她續說，80歲以上死亡個案中，從無接種新冠疫苗者死亡率15%，已打一針死亡率5.59%，已打兩針死亡率2.62%；若以疫苗種類計算，已打一針科興者死亡率5.83%，已接種一針復必泰者死亡率3.44%，均大幅低於無打針者。張竹君強調，問題並非打哪款疫苗對保護力有何影響，而是有否打針才是最大影響，即使只打一針已有相當保護力，打兩針保護力更好。

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