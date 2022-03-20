新冠疫情｜袁國勇料250萬人染疫　倡長者打復必泰疫苗 (15:00)

袁國勇指出，核酸測試對病毒較敏感，有患者感染半年後檢測仍然呈陽性，故認為大量核酸測試已不再重要，應以快速抗原測試檢測，稱現時入院及死亡數字更重要，應分清楚哪些患者是死於新冠病毒、哪些患者是帶病毒下死亡，避免市民恐慌。他認為全民檢測要有足夠配套，「清零」後難免有漏網之魚，若仍未能快速追蹤或現超級傳播，將浪費金錢及令市民感失望。

袁國勇又表示，本港應改變防疫措施，建議政府可考慮放寬限制，包括馬上恢復國際航班來港，稱輸入個案造成風險微不足道，同時建議即使前線醫護有家人染疫，若每天上班前測試呈陰性，應可如常上班照顧新冠病人，認為造成社區感染的風險很小。他回顧本港過往抗疫，認為措施執行速度太慢，眼白白看着5000多人離世，政府應汲取教訓，並希望疫情後能設紀念碑紀念亡者。

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