鄧炳強：5社區隔離設施入住率達8成　抹黑抗疫者將執法 (20:39)

鄧炳強指影響當局抗疫工作，及試圖抹黑國家支持的行為，既影響整體社會，亦是違法。他舉例上月24日拘捕兩名網上發文的女子，涉嫌公然煽動他人違反防疫規例，已落案起訴。他感謝中央在抗疫物資和抗疫人員上大力支持，坦言「感受到血濃於水的感情」。被問及抗疫期間感觸最深的事情，他指想不到在國家的幫助之下，能够在7天內建成青衣隔離設施，形容「在香港創造一個歷史」。

鄧炳強又表示，酒店改造成合規格的隔離設施，需要經過一定步驟，包括將清潔區和污染區分開，確保食物製作和運送期間不受污染。相關酒店未來會因應情況，供老人院舍職員和醫護人員進行閉環管理。他指，當局接下來有兩個重點工作，包括在落馬洲河套區應急醫院和治療設施，如何接收、分流和管理患者；一旦需要做全民強檢，當局亦要準備相關的工作。

截至昨日（18日），青衣隔離設施入住率為85.4%，前新田購物城隔離設施入住率為86.8%，港珠澳大橋人工島隔離設施入住率為75.4%，粉嶺馬適路隔離設施入住率為91.9%，而洪水橋隔離設施入住率為87%。鄧指隔離設施採用小區式管理，體現以人為本，即將20或30個房間分成一個小區，由指定一個職員負責聯絡，照顧隔離者起居飲食和生活需要。當局已簡化入住流程，隔離者只須掃瞄二維碼填寫資料，長者則有職員協助登記。