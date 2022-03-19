新冠疫情｜港增16597陽性　包括7528核酸檢測、9069快測個案 (16:36)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今日疫情數字約1.6萬，希望數字會愈來愈平穩。她說，數字慢慢回落希望是反映社區實況，也可能有些人無病徵，所以無檢測。

張竹君表示，醫管局呈報多243宗死亡個案，其中182宗於昨日（18日）離世；另多6宗由法醫呈報的非醫管局死亡個案，67歲至97歲，均有慢性病，累計27宗。

第五波疫情累計5437宗死亡個案，約58%為院友，88%有慢性病，約10%已打兩針新冠疫苗。整體死亡率為0.5%，已打兩針疫苗死亡率為0.09%，未完成接種死亡率為1.34%。死亡個案中，60歲以上者佔95.6%，80歲以上佔70%。

過去兩周270院舍有個案

過去一日再多5間院舍爆疫，包括1間殘疾人士院舍及4間安老院舍，涉及12名院友及11名員工。過去兩周再多270間院舍受影響，涉及89間殘疾人士院舍及186間安老院舍，涉及6925名院友及1764名員工。

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