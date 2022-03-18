容許刑事遙距聆訊擬年內修例 兩律師會冀護司法公正 (22:20)

司法機構回覆本報查詢，指目標今年提交修例草案，容許遙距審訊刑事案，亦會再就細節諮詢持份者，並考慮保障被告權益和司法公開等因素。

香港律師會主席陳澤銘於記者會表示，本月曾與司法機構政務處會面，商討遙距刑事審訊實際執行困難，如保障被告權益及公眾參與、處理證物等，強調公平審訊對法治十分重要，但疫情令不少審訊延期，對被告影響亦大，平衡被告權益有困難。

大律師公會主席杜淦堃則回覆查詢指，歡迎司法機構在合適情況下改用遙距聆訊，重申若進行遙距刑事審訊，必須考慮及解決相關執行問題，包括被告在審訊時給予律師指示的權利、懲教署安排遙距聆訊的能力、證人在不受外在影響下作供等，但強調不必因上述問題完全放棄遙距刑事審訊。

另外陳澤銘表示，疫情下法院停擺加上商業活動減少，對行業打擊很大，冀能渡過嚴峻挑戰；有律師則表示，不少律師「冇工開」，收入銳減逾半。而律師樓大量律師及職員確診，但仍需支薪，故有部分須裁員。又嘆未能預計法院會否繼續停擺，不知疫境何時結束。