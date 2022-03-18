新冠疫情｜孔繁毅：未接種疫苗新冠患者才獲處方口服藥 (17:40)

本港目前有兩款治療新型冠狀病毒的口服藥，需經醫生處方使用。香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今日（18日）在電台節目表示，若新冠患者已完成接種三劑復必泰疫苗，則毋須要處方口服藥，因其重症及死亡的風險較低，而且根據醫管局數據，九成重症者沒接種疫苗、一成打了一針或兩針科興疫苗，另有小部分人打了一針復必泰，故醫管局指引為從未接種疫苗的病人，才需處方口服藥。
他又表示，默沙東藥廠口服藥已在港應用兩至三星期，效果良好，大部分患者在病發5天內服用，可令病情好轉及降低病毒量，沒惡化至肺炎；輝瑞口服藥因應用時間較短，暫未能觀察效果，但美國數據反映，這款藥比默沙東效用更高。
他稱，口服藥有助減低死亡率，但減幅為多少視乎很多原因，大部分死亡個案均為年紀較長及有長期病患，即使服食口服藥亦未能立即令病情好轉，且有機會出現併發症；加上他們或因身體狀況不佳，需靠注射形式服用藥物，故口服藥或未能應用於他們身上。
孔繁毅指出，如長者長期發燒及氣促，應到急症室求醫，但若只是輕微發燒、出現上呼吸道病徵如喉嚨痛等，可服食退燒藥及止痛藥，兩、三日後病情便會好轉；如打齊三針，通常約5至7天後，快速測試結果便會轉為陰性，呼籲市民毋須太擔心。
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