新冠疫情｜港增20082陽性　第五波累計逾100萬個案 (16:42)

衛生防護中心公布，截至今日（18日）零時，本港新增20,082宗新型冠狀病毒個案，包括7966宗核酸檢測陽性個案（當中3宗屬輸入個案）及12,116宗快速檢測呈報個案。第五波疫情累計1,004,313宗陽性個案。
食物及衛生局副局長徐德義稱，近日陽性個案數字稍為穩定，但仍處於高位，在疫情嚴峻下，患者人數遠超公營醫療系統能應付的水平。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，醫管局呈報多259宗新冠死亡個案，包括206宗於過去一天死亡；另有6宗由法醫通報的死亡個案，包括4女兩男、57歲至92歲，均有長期病患，3人來自院舍，分別於2月28日至3月6日離世。
第五波疫情累計5188宗死於新冠或死亡後驗出新冠病毒的個案，當中58%屬院舍友，70%是80歲以上長者；整體死亡率0.5%。
第五波疫情累計281間殘疾人士院舍（佔總數84%）及768安老院舍（佔總數95.6%）爆疫，涉及8373名殘疾人士院舍院友（佔總數45.8%）及32,214名安老院舍院友（佔總數42.9%），以及2996名殘疾人士院舍員工及8166名安老院舍員工。
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