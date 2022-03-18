涉以假文件詐騙「百分百擔保特惠貸款」　警拘38人　涉款2.8億元 (16:08)

警方在3月9日至17日，以「串謀詐騙」共拘捕38人 ，分別為22男16女，年齡介乎27至74歲，所有人正保釋候查。警方指，有10多名被捕人屬骨幹，相信已瓦解兩個集團，其餘被捕人則為公司董事及虛報受僱的傀儡員工等，部分為屬母子、夫婦、兄弟、朋友關係。

警方另凍結涉案人士共700萬資產，將就被捕人名下多個物業進行財富調查，有關物業共涉3700萬，暫時未見到有貸款款項流出海外。

商業罪案調查科高級督察羅奕鵬表示，案件涉及兩個詐騙集團，集團中聲稱為董事者，平均以2至3間公司名義作出貸款申請，共提交80個申請，涉及貸款額達2.85億，其中約1.8億已批出。

他稱，其中一個集團以同一月結單為樣本，以改圖方式更改帳戶號碼、公司名稱、日期、交易紀錄等，製造公司營業額在疫情間下跌紀錄，並以虛假強積金紀錄，誇大薪金支出；另一集團則製作虛假財務報表等。

警方指，有被捕人聲稱自己同時受僱於22間公司，半年內總薪金達121萬，又兼任3間公司的董事，3公司貸款額達180萬。警方指，涉事公司報稱從事零售、生產、批發等行業，其中53間申報同一地址，警方相信公司並無實際生意。