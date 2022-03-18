新冠疫苗｜新冠康復者未獲疫苗通行證豁免證明　專家稱有醫生不開證明憂濫發 (13:50)

「疫苗通行證」上月底開始實施，但政府仍未將新型冠狀病毒康復者列入簽發豁免證明書的準則。疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和在港台節目《千禧年代》表示，不少確診者因未打齊兩針而擔心未能進入表列處所，但醫生對發出豁免證明書的準則「眾說紛紜」，更有醫生因「驚做錯事、濫發」而未有發出豁免證明書，導致市民為取得豁免證明書需要「撲來撲去」。
被問及會否主動要求政府釐清準則，林永和回應稱，據他了解，指定診所會向康復者發出豁免證明書，故認為向康復者簽發豁免證明的做法暫時可行、合理。他指出，部分醫生發出豁免證明書時，會向市民了解早前未有接種兩劑疫苗的原因，又稱港府未來一至兩星期應會推出「確診碼」，故有醫生「現時會睇定啲、唔出（證明書）住」。
政府在疫苗通行證常見問題的文件中提到，康復者可向指定處所人員出示陽性檢測紀錄、出院或康復證明以進入處所。惟林永和透露，曾有已康復的市民向他反映，出示上述證明後，仍有部分處所職員不容許他們進入，林永和建議食物及衛生局盡快推出確診碼，以簡化的方式，為康復者提供二維碼作疫苗通行證。
新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY
相關字詞﹕新冠疫苗香港 新冠疫苗 新冠肺炎 新冠疫苗注射 新冠疫苗申請 新冠疫苗接種 新冠疫苗接種時間 新冠疫苗接種地點 新冠疫苗接種預約 疫苗通行證 編輯推介