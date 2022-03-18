新冠疫苗｜新冠康復者未獲疫苗通行證豁免證明　專家稱有醫生不開證明憂濫發 (13:50)

被問及會否主動要求政府釐清準則，林永和回應稱，據他了解，指定診所會向康復者發出豁免證明書，故認為向康復者簽發豁免證明的做法暫時可行、合理。他指出，部分醫生發出豁免證明書時，會向市民了解早前未有接種兩劑疫苗的原因，又稱港府未來一至兩星期應會推出「確診碼」，故有醫生「現時會睇定啲、唔出（證明書）住」。

政府在疫苗通行證常見問題的文件中提到，康復者可向指定處所人員出示陽性檢測紀錄、出院或康復證明以進入處所。惟林永和透露，曾有已康復的市民向他反映，出示上述證明後，仍有部分處所職員不容許他們進入，林永和建議食物及衛生局盡快推出確診碼，以簡化的方式，為康復者提供二維碼作疫苗通行證。

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