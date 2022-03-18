官令撤銷業權申索　批七旬父圖侵兒子產業「瞪眼說瞎話」 (14:40)

本案爭議在於，兩名兒子吳宇軒和吳宇光於2009年購入維景灣畔物業，成為註冊業主。惟父親吳國樑聲稱與兩子達成口頭協議，他與妻子各擁有單位一半業權，兩子只是名義上的業主。

法官歐陽桂如在判辭表示，吳宇光供稱買樓首期來自外婆饋贈的100萬元資金，並有外婆的誓章作證，裁定吳宇光的證供可信。對於父親供稱以120萬元積蓄支付首期，法官斥他是「徹頭徹尾的說謊者」，因為他於2006年至2010年間破產，並無經濟能力置業。

法官續指出，父親強調於2009年的星期日簽訂臨時買賣合約，但簽約日是星期三，明顯是謊話。法官提到，父親有家庭暴力的案底，事後沒有與妻子同居，涉案單位無可能用作養老，裁定父親聲稱的口頭協議不存在。

考慮案中證據後，法官裁定兩子是單位的擁有人，父親沒有任何業權，下令撤銷申索。此外，兩子於2018年以1115萬元出售單位，父親沒有將本宗訴訟的傳訊令狀送達兩子，導致兩子賣樓不果，須賠償經紀佣金和律師費。法官裁定兩子的反申索得直，父親須向兩子支付逾9萬元的佣金和律師費。