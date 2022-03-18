盧俊宇假資料誤導警罪成判240小時社會服務令　官批「厭惡你嘅偽善唔誠實」 (12:32)

被告盧俊宇（39歲）被控於前年11月23日，於屯門美樂花園商場地下39號舖外，向警長文嘉明表示11月21日遭警方截查，提供虛假資料以誤導文嘉明。

水官引述感化報告，指出被告解釋在11月21日目睹警民衝突及聽聞有巿民遭警方截查，為制止支持者參與相關活動，發涉案的帖文。惟水官認為帖文無中生有，敍述被告親身經歷警方濫暴，令人相信真有其事；被告表面上看似承認錯誤，但實際上是「講緊第二啲嘢」，不停掩飾過失，不能接受其解釋。

水官稱，被告身為區議員，卻以虛假資料增加公眾對警隊的厭惡和不信任，令社會更加動盪不安，不排除他為「增加政治本錢，製造英雄形象」犯案，亦不知多少人因而備受煽動，深信「愛惜自己信譽」的警隊痛恨此行為。

水官考慮帖文在短時間內刪除，警長文嘉明向他查詢時，他亦沒進一步提供虛假資料，加上被告過去守法、上進，「並非無可藥救」，判處240小時社會服務令，以表達法庭「對你行為嘅不齒」，以及補償警方花費大量時間調查。