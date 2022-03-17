被投訴認屍慢　衛生署：下周一起家屬可經警方安排下認屍 (21:58)

衛生署晚上出稿，指下周一（21日）起，家屬可經警方安排下，前往遺體貯存設施進行遺體辨認程序。署方指，由本月1日起，沙田富山公眾殮房附近的政府用地共放置約50個冷凍櫃，遺體貯存量在短時間內增加約2300具，本月5日起亦與警方與食環署採取特別安排，把公立醫院急症室的遺體移送至新增加的貯存設施，至今已安放逾1500具遺體，為加快處理於急症室死亡並被移送至遺體貯存設施的個案，警方會協助衛生署聯絡家屬處理辨認遺體事宜，警方已開始陸續通知家屬，安排盡快進行相關程序。

署方稱，公立醫院急症室死亡個案會被移送至公眾殮房由衛生署處理，所有公眾殮房處理的死亡個案均須向死因裁判官呈報，當死因裁判官簽發「批准屍體埋葬／火葬證明書」後，家屬可安排殯葬事宜和領取遺體，但由三月初開始，遺體貯存設施內安放了大量急症室病人遺體，令有關個案的死因調查程序時間稍為延長，衛生署法醫服務已增加人手，並與死因裁判法庭和警方合作制訂措施，以便家屬能盡快辨認遺體及處理身後事。