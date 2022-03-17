新冠疫情｜多202患者公院離世　49歲婦過往無大病曾打兩針科興 (16:41)

劉家獻表示，離世病人中，185人屬65歲以上長者，112人來自院舍。另外，新增死者中有129人沒有新冠疫苗接種資料，48人曾打一針，24人曾打兩針，1人打了三針。

部分較年輕離世患者資料：

．20歲病人：有先天心臟缺陷，有長期病患

．24歲病人：有遺傳性肌肉萎縮、有心臟問題、脂肪肝，入住院舍需要長期照顧

．46歲病人：有糖尿病、高血壓、晚期腎衰竭，病人入院洗肚時發現對新冠病毒呈陽性

．49歲女病人：過往身體無大問題，已接種兩針科興新冠疫苗，第二針於去年8月接種；3月14日入聯合醫院急症室時有呼吸衰竭、兩邊肺「花晒」，轉送深切治療部，延至3月16日不治，個案已轉介死因庭跟進

．57歲病人：有腦癇症、乙型肝炎帶菌者，入住殘疾院舍

．57歲病人：有糖尿病、高血壓、曾中風、腦癇，入住老人院，行動不便

．59歲病人：有遺傳新陳代謝問題、曾中風，需長期服藥

劉家獻表示，截至3月15日，約有170名自選兼職醫生及390名自選兼職護士，參與第五波新型冠狀病毒疫情抗疫工作。

截至3月16日，醫管局已向6400多名新冠病人處方新冠口服抗病毒藥物，處方默沙東研發的莫納皮拉韋（Molnupiravir）有約6300名病人；輝瑞研發的帕克斯洛維德（Paxlovid）則約183名病人。

劉家獻稱，感謝內地醫療專家來港協助抗疫，被問到可如何感謝內地醫療團隊，他說可為他們祈禱或市民可做好防感染措施。

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