有售問題康師傅牛肉麵 HKTVmall下架 (20:19)

《央視》昨報道，「插旗菜業」從外收購土坑製酸菜製作老壇酸菜包。工人加工酸菜製品時，將酸菜卸於農田土坑醃製，工人腳踏酸菜，有人赤腳有人穿水鞋，亦有人邊抽煙邊工作，並將煙頭掉到酸菜上。「插旗菜業」代理產品包括康師傅「老壇酸菜牛肉麵」。康師傅兩度發聲明道歉，承認「插旗菜業」是其酸菜供應商，現已取消合作，並封存其酸菜包產品及下架回收。

亦有內地食品公司負責人向《央視》承認，其酸菜產品防腐劑超標，夏天會超過2至10倍。

本報發現，截至今午HKTVmall上仍有商戶出售康師傅「老壇酸菜牛肉麵」。HKTV Mal回覆本報查詢指，HKTVmall共有5間商戶有售賣相關產品，現已檢視相關資料，並把所有問題產品下架，同時會通知商戶停售的安排，以保障顧客健康及安全。其後記者再到HKTVmall，已搜尋不到相關產品。DFI零售集團回覆指，惠康及7/11沒有售賣有關產品。