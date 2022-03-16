「村屋大王」王光榮、區議員程振明涉騙地政總署「套丁」　准保釋7月再訊 (16:33)

首被告為榮佳建築有限公司（榮佳）負責人、報稱事務律師的王光榮（72歲），次被告則為報稱區議員、元朗水蕉新村原居民代表程振明（65歲），兩人同被控一項串謀詐騙罪。他們保釋條件包括不得離港，須交出旅遊證件，居於報稱住址，不准直接或間接接觸控方證人，以及每月到警署報到兩次。

廉署發新聞稿指出，程振明約自1996年起向元朗原居民收購「丁權」，以發展水蕉新村內的一個丁屋物業項目。至約2005年3月，由王光榮控制的榮佳與程振明達成協議，委派程振明為受託人合作發展該丁屋項目。程振明於是向原居民收購更多「丁權」，並安排他們在水蕉新村興建丁屋，申請建屋牌照。

控罪指出，王光榮及程振明涉嫌於2005年5月11日至2019年5月7日，在香港一同及與其他人串謀詐騙地政總署，藉虛假陳述而誘使地政總署長及其職員違反其公共職責而行事，即向根據丁屋政策申請建屋牌照以興建丁屋的申請人，批出建屋牌照。

廉署調查顯示，水蕉新村案發期間興建了多幢丁屋，並以一個私人屋苑的名義，每幢丁屋以市價900萬至1300萬元不等向公眾發售。榮佳及後售出115幢丁屋，獲取逾10億元。控罪書提及，目前證物有7200頁文件，以及約7小時的錄影會面。