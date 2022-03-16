新冠疫情｜港增29272陽性　包括14454核酸檢測、14818快測個案【短片】 (16:38)

截至昨日，第五波疫情死亡個案共4634宗，當中58%屬院舍個案，11%有打兩針疫苗，87%有長期病患，70%是80歲以上長者。已打齊兩針新冠疫苗的患者死亡率0.09%，未完成接種疫苗的患者死亡率是1.86%。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨（15日）增11間院舍出現染疫個案，包括8間安老院舍及3間殘疾院舍，共涉及104名院友和47名職員。過去兩星期累計279間安老院舍和122間殘疾院舍爆疫，共涉12,002名院友及2939名職員，分別佔全港院友和職員總數的13%和7%。

另外，張竹君表示自第五波疫情起，錄得500多宗「再感染」個案，即患者亦曾在第一至第四波疫情期間染疫。

至於快速抗原測試呈報平台覆檢安排，衛生防護中心總監徐樂堅指出，暫發現約30宗個案申報快測陽性後，在核酸覆檢結果呈陰性。他稱當中部分市民可能因快測時顯示結果的線較模糊，誤讀結果為陽性，他建議市民若在快測時發現結果顯示的線模糊，應再做另一次測試。

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