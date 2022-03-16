新冠疫情｜多217患者公院離世　年齡35至105歲 (16:44)

劉家獻表示，新增離世病人中，198人屬65歲以上長者，125人來自院舍。另外，新增死者中有151人沒有新冠疫苗接種資料，41人曾打一針，21人曾打兩針，4人打了三針。

昨（15日）部分較離世患者資料：

．35歲病人：乙型肝炎帶菌者，最近肝癌擴散

．40歲病人：曾腦出血，入住療養院、長期臥牀、未能溝通，需以胃喉餵食

．42歲病人：大腸癌已擴散

．44歲病人：因腦出血入院，入院篩查後發現對新冠病毒呈陽性

．55歲病人：患遺傳神經纖維瘤，曾多次接受腦部手術，入住療養院、長期臥牀、不能溝通，需以胃喉餵食

．57歲病人：患遺傳染色體疾病、癲癇、智障，入住殘疾人士宿舍

．58歲病人：曾患鼻咽癌，長期服用類固醇治療後遺症，免疫系統較弱

另因數據滯後，劉家獻公布3月8日至3月14日期間有61名新冠患者在公院死亡，年齡由42至105歲。

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