光復元朗發起人鍾健平擬認組織集結　下月答辯判刑無申保釋官關注或「坐凸」 (13:30)

報稱公關人員的被告鍾健平（41歲），被控各一項組織未經批准集結罪及明知而參與未經批准集結罪。他被指於2019年7月26日至27日間，在香港組織一個屬未經批准集結的公眾遊行，並於同月27日，明知而參與未經批准的公眾遊行。

法官郭偉健表示，今天才得悉被告沒有保釋申請，他引述辯方早前陳辭指出，本案嚴重性較同類案例輕，被告還押日數或多於被判刑期，郭官關注到可能出現「坐凸咗」的情況。就辯方呈遞法官胡雅文曾審理案件作案例，郭官認為本案適宜同交胡官處理，並提前於4月11日聽取被告正式答辯。惟郭官強調不代表法庭接納辯方陳辭。

郭官又說，明白疫情下律師到收押所探訪被告有困難，但希望辯方盡早索取指示，以免之後開庭未能處理相關程序。