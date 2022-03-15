「很多人離開了香港」 盛智文指中國不需要另一「中國城市」 (23:06)

因無法應付 21 天隔離期而留港，經網上繼續經營生意的他指，曾與很多香港人和商業大亨朋友交流，他們都很希望看到疫情結束，因為疫情已造成很多問題，市民擔心大規模強制檢測，是很多人離開香港的原因，「父母擔心如果他們的小孩檢測呈陽性，他們將與孩子分開。這個消息引起了巨大的恐慌，這是我能理解的。」

他又指，香港1997 年也經歷過間歇期，當時人們對香港主權回歸抱有顧慮，他相信，當眼下的一切結束後，香港將會像世界上其他國家一樣強勢回歸。

他又說，當下的確有很多人離開了香港，但中國需要一個強大的、國際化的香港，「中國不需要另一個擁有 750 萬人口的中國城市，『一國兩制』對中國來說很重要，因為香港是連接東西方的超級紐帶」。他又指，香港的未來與中國息息相關，中國是世界上增長最快的經濟體。

他認為，香港只會越來越強大，留下來並相信她的人將得到極佳的回報，「我是一個有能力離開並在世界任何地方生活的人，但我選擇了香港，因為對我來說，沒有比這裡更好的地方了。」