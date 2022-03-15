泰籍船長涉隱瞞船員染疫控欺詐罪脫　官：未能證詐騙意圖 (19:38)

被告Timwatthana Ekarat（53歲）為貨船「Thor Monadic」的船長，由資深大律師鄧樂勤代表。裁判官杜浩成裁決時稱，認為控方案情出現謬誤。該船隻曾於上海被拒入境，同年8月23日向衛生署申請「自由無疫通行證」，翌日抵港。杜官稱，船主及被告擔心於香港被拒入境，才會提供虛假資料以申請通行證。他們不想有人上船或卸貨，並寧願冒有船員被發現感染的風險，也不想接受檢驗及治療，令船隻於本港滯留21日，避免與當局接觸；惟控方指控被告誘使衛生署發出該通行證，從而獲取免費的治療，杜官稱控方未能提供相關證據。

杜官又稱，被告被捕後，警誡下曾稱認為船員只是患上感冒，他們可以在船上接受藥物治療。杜官最終裁定，控方未能證明被告是想從衛生署獲取利益，以及證明所有控罪元素，故裁定被告罪名不成立。