新冠疫情｜沙田醫院老人科護士同住、非同房家人染疫　被要求返工 (19:04)

按衛生防護中心「居安抗疫計劃」家居檢疫人士須知，當市民有同住家人染新冠病毒，將被視為密切接觸者，須接受家居檢疫和醫學監測。不過，沙田醫院內科及老人科兩名護士分別向本報表示，其所屬病房經理本月3日發出訊息，指密切接觸者定義是與患者同房居住，例如夫婦或情侶，否則該員工經快速抗原測試陰性後便可上班，而早前報稱有家人染疫的員工，如非同房居住，已被要求上班。

兩名向本報投訴的護士均表示，除了經理文字訊息之外，並無收到任何電郵或文件提及更新指引，亦未有聽聞其他醫院有相關安排，已陸續有家人染疫的員工未檢疫滿7天的情況下上班，其中一名護士陳姑娘（化名）稱，部分有家人染疫的同事曾向病房經理提出疑問，但經理表明若非與患者同房無影響，仍要求相關員工復工，期間無人解釋更新指引原因。

本報上周向沙田醫院查詢，院方發言人指，情況涉及溝通誤會，已向員工說明安排、釐清誤會，稱按醫管局指引，若員工的同住家人經快速測試或核酸檢測呈陽性，員工將被列為密切接觸者。惟兩名護士均指未收到通知，本報遂再向院方查詢由誰人發出指引，以及以甚麼形式釐清誤會，院方發言人僅指疫情發展迅速，部分同事或因溝通誤會有所誤解，已向各主管說明實際安排，主管會於會議向員工說明，員工可以向主管或感染控制組查詢。

截至昨日（14日），兩名護士均指未從任何途徑收到訊息釐清指引，護士K小姐（化名）本月13日收到訊息，仍提及同房家人染疫才算密切接觸者，指過往曾有多名同事檢疫以至人手不足，認為院方為求有足夠員工上班「每日都搬龍門」，又質疑醫管局是否有批准相關指引。護士陳姑娘認為院方決定自私，「返工辛苦唔緊要，最辛苦係政策混亂又唔體恤同事，如果我唔係同房嘅屋企人確診但照返工，其實對同事以至同我同車嘅乘客都有傳染風險。」