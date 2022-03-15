【Emily Online】前副局長邱誠武轉職 推廣藝術治療 (18:15)

第5波新冠病毒疫情下，唔少市民出現抗疫疲勞，前運輸及房屋局副局長邱誠武於2017年離開官場後，去咗港大修讀表達藝術治療師碩士課程，最近佢同一班導師合作，舉辦「網上紓筋減壓體驗工作坊」，而邱武嘅職銜就換上「註冊表達藝術治療師」，希望透過藝術治療，為市民減壓。

邱武傳媒出身，其後投身政府，退出政壇前官拜副局長，佢話自己一直慣用理性、邏輯分析事物，離開政府後，想到不如發展下右腦嘅藝術同創意思維，就走去港大進修。佢話留意到香港人嘅精神健康問題日益嚴重，多咗小朋友有SEN(特殊教育需要)、ADHD(專注力不足/過度活躍症)等問題，長者又多咗認知障礙症，唔少成年人更因為工作壓力而有不同程度嘅情緒問題，所以佢希望自己可以透過表達藝術治療幫到香港人。

邱武話，個工作坊由佢同幾位合資格及註冊表達藝術治療師分別負責，主要透過音樂、舞蹈和畫畫等，去表達自己嘅情緒，內容為一般人減壓而設計，每節時間為50分鐘，由3月21日(周一)起至4月3日(周日)，連續兩星期每晚9時透過網上進行。

有興趣參加這減壓工作坊者，可用以下超連結報名參加一節體驗。名額每節50人，先到先得

https://hku.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_09c7Tft2EoEkn7U