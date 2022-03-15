送貨員發帖送司華力腸稱要學警「畢唔到業」恐嚇罪成判囚　上訴遭駁回 (17:26)

上訴方指出，上訴人楊惠俊（現年22歲）在案發4年前已使用涉事Instagram帳號，他發布的照片只是限時24小時，故裁判官指他有計劃犯案，屬於不當演繹證據。張官同意答辯方指出，裁判官沒裁定上訴人有計劃開設帳號，但上訴人以公開Instagram帳號發布摺起部分單據、附「畢唔到業」字句的相片，拍攝手法反映他經過思量，於短時間內傳送帶有威脅信息予學警。

上訴方認為，裁判官錯誤考慮額外控罪的事實基礎，指出本案的刑事恐嚇罪不是煽動罪，不涉及煽動意圖，不應考慮帖文是否激發他人傷害警方。不過，張官同意答辯方稱，裁判官可考慮公開帖文造成的公眾影響，而且，學警證人表示受驚，裁判官沒有錯誤考慮傳聞證供。

上訴方又援引刑事恐嚇公職人員案例，兩案均判處緩刑，本案並無持刀恐嚇，裁判官卻以監禁9個月為量刑起點，明顯過重。張官同意上訴人恐嚇的對象是全部學警，非個別的人，事發時出現社會運動，上訴人表明不滿警方濫捕，是有目的地威脅學警，案情嚴重，不能與案例比較。張官指出，裁判官考慮周詳後判刑，酌情扣減一個半月已作寬大處理。