理大廚房佬涉非禮女友人判無罪　官：事主證供前後矛盾非誠實可靠證人 (17:19)

男被告施漢恆（39歲）被控於2021年3月20日在旺角塘尾道一大廈的單位非禮女子X。

許官總結事主X的證供指出，她在控方主問及辯方盤問時就案發經過的描述有矛盾，如她原稱被告以右手摸其胸部，在辯方盤問下又改稱左手摸胸，但亦一度指出被告以左手捉緊其雙手；X就案發時的衣著、事後不報警的原因有數次不同的描述，亦令其可靠及可信度存疑。

辯方指出被告在案發日，曾在西九龍中心一後樓梯，在X同意下摸她的胸部，X並無反抗。X上周稱不記得上述事件，惟今表示周末在睡房經「閉門思考」後，想起上述事件曾發生。許官認為事件並不常見，被告更曾問及X是否願意作性交易，應難以忘記，懷疑X刻意隱瞞事件。

許官指出，X稱在上述事件受驚不敢呼救，卻繼續跟被告回家，令自己處於更劣勢的位置，不合常理；X早前說因受驚沒立刻報警，今又改稱忙於工作未能報警，同樣有矛盾及不合理，故裁定X並非誠實可靠的證人。而基於控方的直接證供僅有X的證詞，裁定被告無罪。

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