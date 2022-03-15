新冠疫情｜多228患者公院離世　年齡19至107歲　兩人已打3針新冠疫苗 (16:41)

劉家獻表示，新增離世病人中，208人屬65歲以上長者，123人來自院舍。另外，新增死者中有163人沒有新冠疫苗接種資料，36人曾打一針，27人曾打兩針，兩人打了三針。

昨（14日）部分較年輕離世患者資料：

．19歲病人：有血科癌症，曾用幾款藥但效果不佳，免疫力差

．40歲病人：心臟結構及甲狀腺有問題、智障，住在殘疾宿舍

．43歲病人：免疫力有問題，患丙型肝炎、肺結核，腦內有膿瘡

．47歲病人：心臟及呼吸系統有問題，另有長期患包括糖尿病、高血壓

．48歲病人：中度智障，長期住在殘疾宿舍，有乙型肝炎、腦癇

．49歲病人：有遺傳病，腦內血管有問題，有腦癇，長期住殘疾宿舍

．51歲病人：患糖尿病及晚期腎衰竭

．55歲病人：有高血壓，曾中風，無法進食要插胃喉，住在老人院

．57歲病人，血管有先天問題，需切手指，曾中風，心臟有問題，且有晚期腎衰竭

另因數據滯後，劉家獻公布3月8日至3月13日期間有56名新冠患者在公院死亡，年齡由26至101歲。當中26歲病人有嚴重智障，長期住院，且有先天腎病、腦癇及甲狀腺問題，需要插胃喉。

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