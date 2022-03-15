新冠疫情｜港增27765陽性　包括11956核酸檢測、15809快測個案 (16:36)

衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨（14日）增6間院舍出現新染疫個案，包括5間安老院舍及一間殘疾人士院舍，涉及30名院友和13名職員。第五波疫情至今累計757間安老院舍和271間殘疾院舍爆疫，共涉36,850名院友及10,015名職員。

截至昨日，第五波疫情死亡個案共4355宗，較前一日增加289宗，包括5宗屬法醫呈報滯後個案。

本港連日來多幢大廈因污水樣本對新型冠狀病毒檢測呈陽性而被圍封強檢。歐家榮表示，現時每日有約10幢大廈納入強檢，過去一周有約28,000人接受檢測，當中約12%人檢測結果呈陽性，涉及約3400宗個案。而過去數星期圍封受檢個案中，整體有12%至13%屬陽性，涉逾15,000宗個案。

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