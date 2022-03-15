理大廚房佬涉非禮女友人　事主男友：事主當晚到寓所過夜　翌日始提遭非禮 (14:03)

2019年曾在理大衝突留守、有「理大廚房佬」之稱的施漢恆，涉嫌在寓所摸女友人胸部，被控一項非禮罪，案件今（15日）於西九龍裁判法院續審。事主供稱遭非禮後回家，沒跟男友聯絡或見面，翌日下午才致電男友告知非禮事件。惟X的男友在庭上指出，事主在案發晚上到他家中過夜，隻字不提曾遭非禮，他翌日才接到事主來電，告知被告曾非禮她。
男被告施漢恆（39歲）被控於2021年3月20日，在旺角塘尾道一大廈的單位非禮女子X。暫委裁判官許友迪裁定表證成立，審訊今午續作結案陳辭。
事主X供稱，案發後回家睡覺，翌日才告知男友曾遭非禮，男友另聯絡一名韓姓女友人，3人曾在電話商討如何處理。惟她因事後數天要工作，早上亦要替身體殘障的家人買餸，故沒有時間報警，待休假時才於同月25日在韓姓友人陪同下報警。
X的男友則指出，案發當晚X到其家過夜，兩人翌晨各自外出。他同日工作時收到X來電，告知曾遭非禮，他感憤怒，但擔心X在情緒激動下病發，變得呆滯及抽筋，故交由X決定是否報警。
事主上周不記得曾同意被告摸胸 今稱表明「唔好掂我」
辯方另爭議被告與X在案發日到被告的住所前，曾在西九龍中心一後樓梯談話，其間被告在X同意下摸她的胸部，X並無反抗。X在上周盤問時稱不記得上述事件，惟今改稱周末在睡房經「閉門思考」後，想起上述事件曾發生，被告曾問可否摸她，她回答「唔好掂我」，其後被告伸手進她的上衣摸其胸部，她受驚並掙扎，惟被告用力摟住她，令她未能反抗。