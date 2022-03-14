新冠疫情｜林鄭月娥：首批75內地醫護今抵港支援　另300人本周內到港 (11:21)

醫院管理局（醫管局）行政總裁高拔陞表示，內地醫療團隊與本港醫護會採取協同模式抗疫，內地醫療團隊到港後會先集中在亞洲國際博覽館的救治工作，因為該處的人手較緊張，而且有較多需要護理照顧的長者。

他表示，內地醫護團隊與本港的醫護的合作大致順利。然而，由於香港的病歷記錄用英文，內地的醫護人員則用中文，這方面曾有阻滯，但基本上能夠解決，因為臨牀系統已安排中文輸入法，而且相關團隊對於中、英文的運用亦非常暢順。

林鄭月娥表示，在長者暫托中心方面，已邀請私家醫院承接暫托中心，政府亦已啟用彩榮路體育館及石硤尾公園體育館作為暫托中心，另外亦預備了7間室內運動場館，惟由於長者需要照顧員的照料，即使政府正在本港及內地招聘照顧員，但目前獲聘的人手仍未足以可啟動設施。

食物及衛生局長陳肇始補充，有兩間私家醫院已經密鑼緊鼓準備承接暫托中心，預料本周內可開展，其他私家醫院亦正在了解情況。

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