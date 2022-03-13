新冠疫情｜暫緩追租未立法遭發律師信追租　美容、酒吧等業界促政府盡快立法 (18:51)

8個業界包括零售、美容、按摩浴室、麻將天九耍樂、聯誼會所、家庭遊樂中心、瑜伽健身以及酒吧業的代表。美容業代表曾秋婷指出，政府過去兩輪防疫抗疫基金對業界只是杯水車薪，有同業反映「唔夠交一個月租」，她稱大部分業主「一毫子租都唔肯減」，希望政府盡快通過暫緩追租法例，「畀業界唞下氣，希望到4月可以復工」。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，酒吧業界自2020年疫情以來停業350多日，第五波疫情下一般業主態度有所軟化，願意與租戶協商減租，但大型發展商反而向租戶發律師信追租，希望政府盡快立法，「唔好講完攤咗喺度，『快狠準』唔係得個講字，係要真係做到嘢，先至幫到小商戶」。

工聯會立法會議員麥美娟表示，早前國家主席習近平表示，港府應動員一切力量和資源抗疫，如有人仍因為集團或個人利益而阻止暫緩追租法例立法，要求財政司長陳茂波交代，「究竟係乜嘢人阻撓上唔到立法會」。

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