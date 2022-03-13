新冠疫情｜聶德權︰有信心周五前為院舍所有合適長者打首針疫苗　未來擬擴大家居接種服務 (18:03)

政府計劃在周五（18日）前為所有安老院舍接種首劑新型冠狀病毒疫苗，公務員事務局長聶德權今（13日）出席無綫電視節目《講清講楚》時表示，現時有52%安老院舍長者已接種首劑新冠疫苗，有信心周五前疫苗外展隊可為全港院舍所有合適接種疫苗的長者打第一針，其後會部署接種第二、三針，期望在下月底前，盡量進一步提高第二針接種比率。
近日有專家建議，可拒絕讓未打針的院舍長者享用老人服務，聶德權稱，院舍將來會區分已打針及未打針的長者，至於會否進一步增加對未打針長者的限制，則會以長者福利和院舍安全為依歸，需要再探討。聶德權又指出，未來會擴大家居接種服務，上門為社區中獨居或行動不便的長者、殘疾人接種，他稱得悉社聯及香港醫學組織聯會計劃上門為行動不便、殘疾人接種疫苗，政府會參考有關計劃安排，再檢視如何擴大上門接種的涵蓋範圍。
另外，政府近日修改指引，染疫後康復的公務員如檢測再呈陽性，仍可上班。聶德權解釋，曾接種兩劑疫苗者，若染疫第六、七天快速測試呈陰性，基本上已康復，但可能仍有殘餘病毒，核酸檢測有可能會呈陽性，並不代表再次染疫，傳染風險亦低，故有此安排，強調並非再次染疫也要上班，僱員若有病徵不應上班。
新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY