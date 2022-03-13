新冠疫情｜聶德權︰有信心周五前為院舍所有合適長者打首針疫苗　未來擬擴大家居接種服務 (18:03)

近日有專家建議，可拒絕讓未打針的院舍長者享用老人服務，聶德權稱，院舍將來會區分已打針及未打針的長者，至於會否進一步增加對未打針長者的限制，則會以長者福利和院舍安全為依歸，需要再探討。聶德權又指出，未來會擴大家居接種服務，上門為社區中獨居或行動不便的長者、殘疾人接種，他稱得悉社聯及香港醫學組織聯會計劃上門為行動不便、殘疾人接種疫苗，政府會參考有關計劃安排，再檢視如何擴大上門接種的涵蓋範圍。

另外，政府近日修改指引，染疫後康復的公務員如檢測再呈陽性，仍可上班。聶德權解釋，曾接種兩劑疫苗者，若染疫第六、七天快速測試呈陰性，基本上已康復，但可能仍有殘餘病毒，核酸檢測有可能會呈陽性，並不代表再次染疫，傳染風險亦低，故有此安排，強調並非再次染疫也要上班，僱員若有病徵不應上班。

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