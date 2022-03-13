新冠疫情｜港增32430陽性　包括13335核酸檢測、19095快測個案 (16:38)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨（12日）增4間院舍出現個案，包括3間安老院舍及1間殘疾人士院舍，共涉86宗個案，包括71名院友、15名院舍職員。

第五波疫情至今累計745間安老院舍爆疫，共涉26,300名院友及6580名職員。殘疾人士院舍方面，今波疫情累計有266間院舍爆疫，累計涉及6980名院友及2500名員工。

歐家榮公布死亡人數分析如下：

‧截至昨日（12日），第五波疫情死亡個案共3780宗，較前一日增264宗，死亡率0.54%。死者年齡介乎11個月至112歲，中位數85歲

‧18至59歲成年人死亡個案累計165宗，佔整體死亡個案4.4%；兒童死亡個案累計5宗

‧60歲以上死亡個案累計3603宗，佔整體死亡個案95.3%

‧80歲以上長者死亡個案累計2648宗，佔整體死亡個案70%

‧所有死亡個案中，有89.4%沒有或未完成接種疫苗。80歲或以上長者死亡個案中，有91.5%未完成疫苗接種

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