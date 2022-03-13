新冠疫情｜陳肇始︰公院一半普通病牀將改收新冠患者 (14:30)

新型冠狀病毒疫情下公立醫院不勝負荷，食物及衛生局長陳肇始今日（13日）於網誌表示，除了多間醫院會改為專門救治新冠患者外，醫管局將盡快把公院內約一半的普通病牀，包括復康、急症病牀，改為接收新冠病人，涉及約11,500張病牀。她表示，已請求中央派出內地醫療團隊支援香港，而位於落馬洲河套區的應急醫院將由內地醫療團隊營運，將爭取下月內分階段投入服務。
陳肇始表示，醫管局最近引入新冠口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir），用於病情有惡化風險的病人，並已採購另一款口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid），兩種藥將會成為對抗第五波疫情的主力。由於安老院舍感染嚴重，醫管局已開始提早為院舍長者提供藥物，做到及早治療的工作。
另外，陳肇始稱，食衛局早前已動員大約1000名醫護生，參與檢測及接種疫苗的工作，她上周亦與醫療界別多個團體會面，以動員所有醫護人手，包括私營界別和各大專院校的力量，呼籲他們作實際行動支持抗疫工作。
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