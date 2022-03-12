新冠疫情｜多198患者公院離世　年齡36至107歲 (16:42)

醫院管理局總行政經理何婉霞今日（12日）在新型冠狀病毒疫情記者會表示，本港過去一日再有198名新冠患者在公立醫院離世，年齡36至107歲。
部分較年輕新增死亡個案：
．36歲女子：有長期病患及要長期洗腎，曾有幾次冠心病，家人同樣染疫。患者到急症室時已發燒兩天，情況嚴重要即時插喉，其後不治
．44歲男子：曾換心瓣要長期服用薄血藥，並出現過數次急性肺水腫，氣促數小時後入急症室，當時含氧量低要插喉急祆，終告不治
．51歲女子及54歲女子：均有長期病患及長期卧牀，要喉管餵食
．54歲女子及56歲女子：本身有癌症
．57歲女子：患腦膜癌，長期臥牀
．57歲男子：患遺傳性小腦共濟失調，長期坐輪椅
另因數據滯後，何婉霞公布3月7日至3月10日期間有87名病人死亡，年齡由19至104歲。
滯後呈報死亡個案當中較年輕個案：
．19歲男子：有腫瘤，已擴散至不同器官
．46歲男子：有自閉症，中度學習障礙，居於家中，早前因其他情況入院，出院後由外展隊探望發現他含氧量低、不精神，故再安排入院，入院後持續轉差，最終不治
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