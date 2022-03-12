新冠疫情｜邱騰華：食品日用品批發進口穩定　每日派100萬至200萬快測包供恆常檢測 (11:50)

邱騰華指出，中央協助港府在全國採購和運送物資，加快採購速度，強調本港食品和日用品的批發及進口均十分穩定，政府亦會公布實際數字，讓市民放心。面對多名跨境司機染疫，運輸及房屋局長陳帆已與內地商討，開通水路及鐵路運送物資。

被問及推行全民強制檢測的細節，邱騰華稱當局仍在準備，一旦落實會向市民清楚交代步驟和日期等，呼籲市民不用擔心。政府內部會反覆討論，確保相關措施對市民的影響減到最低，以及達到最大的成效。商經局亦會確保醫療物資供應充足，包括在兩個核酸檢測之間，派發足夠快速檢測包供市民自行檢測。

邱騰華：疫下難靠內部消費推動經濟

疫情下去年本港的本地生產總值錄得6.4%增長。邱騰華表示只要咬緊牙關，相信疫情過後，本港經濟就有條件反彈。現時本港對外貿易和金融服務運作仍然暢順，惟難以靠內部消費推動經濟，政府已經透過第六輪防疫抗疫基金，以及財政預算案支援企業。

至於國家衛健委新冠疫情專家組長梁萬年，早前形容應對第五波疫情，屬特區政府及香港治理體系和能力的「大考」，被問及如何評價「大考」表現，邱騰華稱交由市民評分。他承認政府在艱難工作中，一定有不足之處，形容「冇一套通書可以捱過難關」，但整個團體每天進行檢視和調整，加強各個部門合作。

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