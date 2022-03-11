男生管有雷射筆判勞教中心上訴得直　改判200小時社會服務令 (18:16)

2019年11月11日「大三罷」，案發時15歲的男生於旺角因管有雷射筆，被裁定管有攻擊性武器並意圖作非法用途使用罪成，判入勞教中心。他就定罪及刑期提上訴，高院法官黃崇厚今（11日）頒下判辭，駁回定罪上訴，但刑期上訴得直，改判男生履行200小時社會服務令。法官表示，原審裁判官判被告入勞教中心並非有誤，但本案情況特別，被告已失去自由至少9個星期。

代號CC的上訴人案發時15歲，現年17歲。上訴人定罪後被判入勞教中心，獲准保釋等候上訴，以參加港大法律學院的網上面試。

上訴方質疑，涉案雷射筆在警員看管之下受干擾。惟法官審視相關證據後，認為警員從上訴人身上搜出的雷射筆，就是檢取為證物的雷射筆，駁回定罪上訴。法官提及，當局日後可以貴重財物袋來保管證物，避免不必要的爭議。

至於刑期上訴，判辭指出，上訴人的中學成績良好，曾在校際朗誦比賽獲獎，上訴方希望法庭判處非監禁刑罰。法官表示，上訴人明顯可能為了攻擊執法人員，才管有涉案雷射筆，但他並非在示威現場被截停，情節比起同類型案例的嚴重性屬中度以下。法官又稱，法庭應該在可行範圍內給予年輕人更生的機會，考慮到上訴人經歷司法程序和歲月洗禮已有反省，而且他還押的日子不短，決定改判200小時社會服務令。