患過度活躍少年投腐液樽傷警等罪成囚4年半　官：若擊中頭部不堪設想 (12:24)

辯方求情時引述背景報告，指出現年17歲的被告智力偏低，患過度活躍症，需接受精神科治療。辯方稱，警員傷勢不嚴重實屬僥倖，惟被告案發時只有15歲，一時衝動犯案，他沒周詳計劃，亦非報復。

辯方續稱，被告父母離異，身為獨子的被告案發後經常關心患腦退化症和妄想症的父親，保釋期間為他辦理平安鐘，但父親病情惡化，故被告希望盡快服刑後照顧他。姚官提到，被告獲僱主和社工稱讚待人有禮，照顧父親有責任心，而事件受社會氣氛影響。

姚官判刑時指，本案嚴重之處是被告看見警員，從高處擲下含茄汁和通渠水的樽，令警員手腳受傷，碎片驗出多達八成硫酸，若擊中頭部不堪設想，亦難以想像穿制服的警員受襲，批評被告妄顧法紀及他人生命。

姚官認為不宜判入教導所，不過考慮被告年紀，被告承認大部分案情及照顧父親，酌情減刑，就有意圖而淋潑腐蝕液體罪判監4年，串謀縱火罪判監2年半，管有物品意圖損壞財產及管有攻擊性武器兩罪各判監6個月，部分刑期同期執行，終判囚4年半。