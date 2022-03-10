新冠疫情｜發燒長者被拒求醫後離世　養和致歉　法國醫院遺憾 (18:53)

近日私家醫院拒收新冠患者做法引爭議，有報道稱有染疫長者上月底因發燒先後到聖德肋撒醫院（法國醫院）及養和醫院求醫均被拒，其後離世。養和醫院副院長陳煥堂今日（10日）回應稱對事件感抱歉，解釋指按政府指引，當有新冠病人求診，醫院需通知衛生署衛生防護中心接走，但院方留意到本月起中心已沒法處理相關呈報個案，故現已不再按指引行事，醫院會為新冠病人提供門診服務，並已啟用隔離病房接收求診者。法國醫院則稱，醫院門診部於2002年落成，設備不能應付疑似及確診新冠病人，對病人離世深感遺憾。
陳煥堂指出，現時醫院會接收出現發燒及上呼吸道徵狀求診者，如病人驗出對新冠病毒陽性，會被安排在戶外指定位置接受視像問診，有需要再由醫生親自為病人作進一步檢查，病人亦可網上預約在家接受視像診症，院方可安排上門送藥，每日名額40人，由兩位醫生診症。陳煥堂稱，院方會視乎視像會診需求增加人手，下周一（14日）起養和會暫時關閉中環一所家庭醫學及基層醫療診所，料可抽調多兩至三位醫生投入視像會診服務，預約名額可增多一倍。
政府正計劃建設多7個暫託中心接收輕症長者，陳煥堂透露養和醫院將承包位於小西灣體育館的暫託中心，視乎體育館大小及情況，料可提供約160多張牀位，3月底前啟用。
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