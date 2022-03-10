新冠疫情｜發燒長者求醫被拒離世　養和醫院：對事件感抱歉　現已啟用隔離病房 (18:53)

國務院副總理韓正日前質疑私家醫院拒收新型冠狀病毒患者做法有違「白衣天使」救人使命，今日（10日）有報道指出，有長者上月底因發燒到多間私家醫院求醫均被拒後離世，當中包括養和醫院。養和醫院副院長陳煥堂醫生今日回應，對相關事件感抱歉，解釋稱按政府指引，當有新冠病人求診，醫院需通知衛生防護中心，由中心接走，但醫院在本月起發現即使將相關個案呈報給中心，中心亦沒法處理，故已不能按指引行事，現時醫院會為新冠病人提供門診服務，並已啟用隔離病房接收求診者。
陳煥堂指出，現時醫院會接收出現發燒及上呼吸道徵狀求診者，如病人驗出對新冠病毒陽性，會被安排在戶外指定位置接受視像問診，有需要再由醫生親自為病人作進一步檢查，病人亦可網上預約在家接受視像診症，院方可安排上門送藥，每日名額40人，由兩位醫生診症。陳煥堂稱，院方會視乎視像會診需求增加人手，下周一（14日）起養和會暫時關閉中環一所家庭醫學及基層醫療診所，料可抽調多兩至三位醫生投入視像會診服務，預約名額可增多一倍。
政府正計劃建設多7個暫託中心接收輕症長者，陳煥堂透露養和醫院將承包位於小西灣體育館的暫託中心，視乎體育館大小及情況，料可提供約160多張牀位，3月底前啟用。
新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY
相關字詞﹕新冠疫情 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介