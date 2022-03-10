新冠疫情｜發燒長者求醫被拒離世　養和醫院：對事件感抱歉　現已啟用隔離病房 (18:53)

陳煥堂指出，現時醫院會接收出現發燒及上呼吸道徵狀求診者，如病人驗出對新冠病毒陽性，會被安排在戶外指定位置接受視像問診，有需要再由醫生親自為病人作進一步檢查，病人亦可網上預約在家接受視像診症，院方可安排上門送藥，每日名額40人，由兩位醫生診症。陳煥堂稱，院方會視乎視像會診需求增加人手，下周一（14日）起養和會暫時關閉中環一所家庭醫學及基層醫療診所，料可抽調多兩至三位醫生投入視像會診服務，預約名額可增多一倍。

政府正計劃建設多7個暫託中心接收輕症長者，陳煥堂透露養和醫院將承包位於小西灣體育館的暫託中心，視乎體育館大小及情況，料可提供約160多張牀位，3月底前啟用。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY