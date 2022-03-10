新冠疫情｜港增31402陽性　包括24390宗核酸檢測及7012宗快測個案 (16:37)

另截至今日零時，快速檢測申報平台共收到7012宗個案，已獲確認及發出隔離令；換言之今日合共新增31,402宗陽性個案。

衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，昨（9日）再有23間院舍新增新冠個案，包括12間安老院舍及11間殘疾人士院舍，共涉190宗個案，包括144名院友、46名院舍職員。

第五波疫情至今累計722間安老院舍爆疫，其中有437間是過去兩周錄得個案；今波疫情涉及院舍的個案，累計約22,070名院友及5888名員工。殘疾人士院舍方面，今波疫情累計有248間院舍爆疫，其中183間是過去兩周錄得個案，累計涉及5900名院友及2222名員工。

歐家榮亦公布死亡人數分析如下：

．截至目前為止，今波疫情死亡人數為2937人，較昨天增加281人，死亡率為0.49%，年齡介乎11個月至112歲，中位數85歲。

．成人死亡個案增至136人，佔所有個案的4.63%。

．60歲或以上死亡個案有2791人，佔所有死亡個案95%。

．80歲或以上死亡人數有2031人，佔所有死亡個案69%

．所有死亡個案當中，有90.7%未完成新型冠狀病毒疫苗接種，即未接種或只接種一針者。接種兩劑或以上者，現時死亡率0.07%；未完成接種者死亡率1.75%，兩者相差25倍。

．至於80歲或以上長者死亡個案中，有92.6%未完成疫苗接種，未完成接種者死亡率11.39%，較接種兩針者的死亡率2.42%，高出5倍。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY