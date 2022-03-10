髮型屋重開快剪店有人排隊　髮型屋店主：政府要你閂就閂，要你開就開 (15:22)

記者今到佐敦、太子一帶的快剪店觀察，每間店均有人排隊，只有一名理髮師為客人剪髮，部分店舖人龍不算長。尖沙嘴一間髮型屋開門不久，已陸續有客人。負責人盧小姐指出，日前政府宣布有關政策時，客人已開始預約，生意與第五波疫情前差不多，只是沒臨近停業前那般多，認為情況合理。

盧小姐原預計沒這麼快開業，日前消息一公布，便急忙訂購快速測試包，讓員工上班前做快速測試。今日亦提早回舖，開店前將工具消毒一次；另外為減人流，店舖亦將預約名額減半。

疫苗通行證下，髮型屋及理髮店屬主動查核處所，店舖要檢查客人的針卡，盧小姐原本不清楚需自行下載二維碼掃瞄器，亦不清楚員工需不需要掃描針卡，認為資訊十分混亂。她亦憂慮髮型屋會再被停業，惟坦言「面對香港政府，有好多嘢你冇得擔心，沒同你傾，要你閂就閂，要你開就開」，只能自己兩手準備。

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